Twitter* оштрафован на $350 тыс. за задержку передачи данных аккаунта Трампа

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Twitter* оштрафован на 350 тысяч долларов за задержку передачи данных об аккаунте бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Эта новость была раскрыта в материалах, на которые ссылается известный информационный ресурс CNN.

Согласно предоставленным документам, прокуратура США прибегла к выдаче ордера суда для получения данных, связанных с аккаунтом политика на популярной социальной платформе Twitter*. Ордер был вынесен в январе 2023 года, и важно подчеркнуть, что он был сопровожден строгим запретом на разглашение какой-либо информации о самом ордере. Эта информация только недавно стала доступной широкой публике.

В ходе этого юридического разбирательства, компания Twitter* медленно передавала запрошенные прокуратурой материалы. Кроме того, были предприняты неудачные попытки оспорить судебный запрет на раскрытие информации. Отмечается, что лишь спустя три дня после истечения установленного судом срока, Twitter* предоставил необходимые данные.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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