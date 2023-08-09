Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шесть жителей Гавайи погибли из-за лесных пожаров
Танцевавшие под Сердючку девушки прославили песней Путина в качестве извинений
В США ФБР застрелили мужчину, который писал угрозы в адрес Байдена
Казанский стрелок будет отбывать пожизненный срок в "Чёрном дельфине"
Покусанная акулой проукраинская активистка злорадствовала по поводу съеденного акулой россиянина
Обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал человеку из окружения семьи Байдена
Звезду "Универа" не пустили в Грузию
Генерал ВСУ предупредил, что ВС РФ создали мощный ударный кулак под Купянском
Выгода оплаты вывоза мусора по факту пока неочевидна, если сравнивать с оплатой по нормативу

Twitter* оштрафован на $350 тыс. за задержку передачи данных аккаунта Трампа

1:19
Общество

Twitter* оштрафован на 350 тысяч долларов за задержку передачи данных об аккаунте бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Twitter* оштрафован на 0 тыс. за задержку передачи данных аккаунта Трампа
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Эта новость была раскрыта в материалах, на которые ссылается известный информационный ресурс CNN.

Согласно предоставленным документам, прокуратура США прибегла к выдаче ордера суда для получения данных, связанных с аккаунтом политика на популярной социальной платформе Twitter*. Ордер был вынесен в январе 2023 года, и важно подчеркнуть, что он был сопровожден строгим запретом на разглашение какой-либо информации о самом ордере. Эта информация только недавно стала доступной широкой публике.

В ходе этого юридического разбирательства, компания Twitter* медленно передавала запрошенные прокуратурой материалы. Кроме того, были предприняты неудачные попытки оспорить судебный запрет на раскрытие информации. Отмечается, что лишь спустя три дня после истечения установленного судом срока, Twitter* предоставил необходимые данные.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Секретные документы в туалете: новое уголовное дело против Дональда Трампа
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
В Германии созрели для "осушения и защиты" "Северного потока" Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Экс-командир Суровикина объяснил его решение уйти из Херсона
Основные версии взрыва в Сергиевом Посаде: от диверсии до человеческого фактора
Основные версии взрыва в Сергиевом Посаде: от диверсии до человеческого фактора
Последние материалы
Танцевавшие под Сердючку девушки прославили песней Путина в качестве извинений
В США ФБР застрелили мужчину, который писал угрозы в адрес Байдена
Казанский стрелок будет отбывать пожизненный срок в "Чёрном дельфине"
Twitter* оштрафован на $350 тыс. за задержку передачи данных аккаунта Трампа
Покусанная акулой проукраинская активистка злорадствовала по поводу съеденного акулой россиянина
Обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал человеку из окружения семьи Байдена
Звезду "Универа" не пустили в Грузию
Генерал ВСУ предупредил, что ВС РФ создали мощный ударный кулак под Купянском
Выгода оплаты вывоза мусора по факту пока неочевидна, если сравнивать с оплатой по нормативу
В районе Орехова ФАБ-1500 накрыла штаб 47-й отдельной мехбригады ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников