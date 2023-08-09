В России цены на такси достигли максимальных значений и продолжают расти

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Стоимость поездок на такси за последние десять лет достигла максимальных значений, как сообщает Росстат.

Фото: Газета.ру

В июне текущего года цена за поездку на такси достигла отметки в 32,53 рубля за километр пути. Этот рост стоимости вызвал оживленные обсуждения в обществе.

Анализируя причины увеличения стоимости поездок на такси, стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов. Один из них — рост цен на автомобили и их обслуживание. Этот процесс в значительной мере был спровоцирован антироссийскими санкциями, которые повлияли на экономику страны.

Законодательные изменения также оказали серьезное влияние на стоимость услуг такси. В конце прошлого года был принят закон, обязывающий водителей такси иметь обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) по специальному тарифу для перевозчиков. При этом стоимость такого полиса заметно превышает обычные страховые платежи для автомобилей.

Представители сферы такси ожидают дальнейший рост цен на услуги. Согласно прогнозам, цены могут подняться еще на 30 процентов. Этот рост связан с реализацией нового законодательства о страховании для таксистов.

Снижение цен на услуги такси пока не является ближайшей перспективой. Для того чтобы это произошло, необходимо увидеть падение цен на автомобили или изменения в законодательстве, которые смягчат текущие требования. Однако на данный момент такие изменения не предвидятся, и стоимость поездок на такси остается на высоком уровне.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Цены на поездки в такси в несколько раз выросли в Иркутске у одного из сервисов по заказу машин