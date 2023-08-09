В Нижегородской области возбуждено дело о нападении ротвейлера на ребенка

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на 11-летнего мальчика в Богородском районе.

Фото: Pixabay. com

Пресс-служба регионального Следственного комитета России предоставила информацию об инциденте, заявив:

"В Богородском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в связи с нападением собаки, в результате которого малолетнему мальчику были причинены телесные повреждения".

В отчёте указывается, что инцидент произошел в деревне Бурцево, где ротвейлер напал на мальчика без провокации, в результате чего ребенок получил множественные укусы на обоих предплечьях, гематому на животе и ссадины на ногах. По словам очевидцев, ротвейлер целился в 3-летнего малыша, но 11-летний Егор его оттолкнул и принял удар на себя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.