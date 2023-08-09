Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на 11-летнего мальчика в Богородском районе.
Пресс-служба регионального Следственного комитета России предоставила информацию об инциденте, заявив:
"В Богородском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в связи с нападением собаки, в результате которого малолетнему мальчику были причинены телесные повреждения".
В отчёте указывается, что инцидент произошел в деревне Бурцево, где ротвейлер напал на мальчика без провокации, в результате чего ребенок получил множественные укусы на обоих предплечьях, гематому на животе и ссадины на ногах. По словам очевидцев, ротвейлер целился в 3-летнего малыша, но 11-летний Егор его оттолкнул и принял удар на себя.
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