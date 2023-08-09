Политолог Сергей Марков посчитал слишком мягким наказание для человека, который оскорблял ребёнка за символ Z на шапке.
Марков назвал издевательским штраф в размере 7 тысяч рублей для мужчины, который оскорблял мальчика за то, что тот носит шапку с буквой Z.
"Мальчик не просто так такую шапку носит, у него отец воюет за Россию в СВО", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Он считает, что это может деморализовать военнослужащих ВС РФ.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура Казахстана намерена запретить символы "Z" и "V".
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