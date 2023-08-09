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Судебный спор Гая Ричи и Микки Де Хары: актёр подал на режиссёра иск в $250 тысяч

2:10
Общество

Судебное противостояние между британским режиссером Гаем Ричи и актером-сценаристом Микки Де Харой продолжает привлекать внимание и обсуждения в кинематографической сфере. В середине апреля появились информационные сообщения о подаче иска, в котором Де Хара обвинил Ричи в незаконном использовании его творчества при создании фильма "Джентльмены".

Судебный спор Гая Ричи и Микки Де Хары: актёр подал на режиссёра иск в 0 тысяч
Фото: ya.ru

После четырёх месяцев Гай Ричи в конце концов прокомментировал эти обвинения. Он согласился, что в фильме есть некоторые сходства с идеями Де Хары, но отверг обвинения в прямом копировании персонажей и хода сюжета. Режиссер заявил, что он заплатил Де Харе за его творческий вклад ещё в 2006 году, и со временем потерял интерес к задуманной концепции, так как посчитал, что эпоха гангстерских фильмов ушла в прошлое.

Высокий суд Лондона предоставил сторонам дополнительное время для ведения предварительных переговоров и урегулирования конфликта вне судебных залов. Это решение дает надежду на то, что спор может быть разрешен мирным путем, без долгой судебной баталии.

Такие судебные разногласия относительно нарушения авторских прав не являются исключением в сфере кино. Использование идей, персонажей и сюжетных моментов других авторов может стать источником серьезных юридических проблем. В данном случае решение суда окажет влияние на обе стороны конфликта.

Гай Ричи — известный режиссер, чьи работы, такие как "Большой куш" и "Шерлок Холмс", получили признание зрителей и критиков. Микки Де Хара известен своими актерскими достижениями и созданием сценариев для телесериалов.

Предполагается, что дальнейшее развитие этого судебного конфликта усилит внимание кинематографического сообщества и может повлиять на будущие нормы в области авторских прав в индустрии. В любом случае, решение суда станет важным прецедентом и сможет повлиять на творческие проекты обеих сторон.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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