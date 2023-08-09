Неизвестный работодатель предлагают томичам потрудиться тусовщиком за 80 тысяч рублей в месяц

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

На популярной платформе для поиска работы появилась вакансия в Томске. Лаконичное описание этой работы мечты не требует опыта, предполагает полную занятость и гибкий график.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Жителям города предлагается работа в качестве энтузиаста вечеринок с заработной платой от 80 000 рублей в месяц.

Роль энтузиаста вечеринок заключается в общении и завязывании новых знакомств. От соискателей требуется искромётное чувство юмора. Кроме того, работодатель не интересуется полом и возрастом соискателя.

Работник будет оформлен в соответствии с Трудовым кодексом.

График работы не фиксирован, но оплата вполне соответствует стандартам Томска и составляет внушительные 80 000 рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Таксист заплатил 15 тысяч рублей за оказание своих услуг