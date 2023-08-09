На популярной платформе для поиска работы появилась вакансия в Томске. Лаконичное описание этой работы мечты не требует опыта, предполагает полную занятость и гибкий график.
Жителям города предлагается работа в качестве энтузиаста вечеринок с заработной платой от 80 000 рублей в месяц.
Роль энтузиаста вечеринок заключается в общении и завязывании новых знакомств. От соискателей требуется искромётное чувство юмора. Кроме того, работодатель не интересуется полом и возрастом соискателя.
Работник будет оформлен в соответствии с Трудовым кодексом.
График работы не фиксирован, но оплата вполне соответствует стандартам Томска и составляет внушительные 80 000 рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.