Министр культуры России Ольга Любимова подтвердила, что министерство не получало заявок на выдачу лицензий на показ фильмов "Барби" и "Оппенгеймер".
Правами на распространение "Барби" владеет американская компания Warner Bros., в то время как "Оппенгеймер" находится в ведении Universal Pictures.
В настоящее время на сайтах российских кинотеатров нет запланированных показов этих фильмов.
Оба фильма вышли в мировой прокат в один и тот же день, 20 июля.
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