Минкультуры: заявок на право показа фильмов "Барби" и "Оппенгеймер" в России не поступало

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр культуры России Ольга Любимова подтвердила, что министерство не получало заявок на выдачу лицензий на показ фильмов "Барби" и "Оппенгеймер".

Фото: imdb .com

Правами на распространение "Барби" владеет американская компания Warner Bros., в то время как "Оппенгеймер" находится в ведении Universal Pictures.

В настоящее время на сайтах российских кинотеатров нет запланированных показов этих фильмов.

Оба фильма вышли в мировой прокат в один и тот же день, 20 июля.

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