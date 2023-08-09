Профессор РНИМУ Силуянова: нормы, разрешающие аборт, аморальны и антинаучны

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Нормы, которые допускают аборт без особых показаний, являются антинаучными и аморальными. Такое мнение выразила профессор кафедры биоэтики РНИМУ, доктор философских наук Ирина Силуянова.

Фото: https://bebac.com/

По её словам, с точки зрения генетики зарождение новой жизни происходит в момент слияния половых клеток. Как пояснила профессор, некоторые специалисты говорят, что этот процесс начинается при зацеплении эмбриона к стенке матки, то есть на шестой день беременности.

Если учитывать только формирование сердечно-сосудистой системы, процесс зарождения жизни запускается на пятой недели беременности, уточнила эксперт.

"Спрашивается: какому из этих сроков, научно обоснованных, соответствует российская законодательная норма, допускающая аборт (по желанию и без особых показаний) до 12-й недели? Никакому! Наш правовой регулятор не только аморален, но ещё и антинаучен", — отметила Силуянова в беседе с argumenti.ru.

Ранее власти Мордовии приняли закон, согласно которому запрещается склонять женщину к искусственному прерыванию беременности.