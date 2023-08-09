Беспорядки в ирландском Лондондерри продолжаются

В североирландском городе Лондондерри вторую ночь подряд продолжаются беспорядки. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Фото: focus.ua

Полиция Лондондерри в настоящее время расследует серию инцидентов, которые произошли за одну ночь. К ним относятся сообщения о стрельбе в районе Галлии. Между полуночью и 01:00 в среду, 9 августа, Гленгаллия-парке прозвучали выстрелы. Согласно заявлению полиции второго по величине города Северной Ирландии, дополнительные инциденты включают случаи забрасывания автомобилей камнями на Мосс-роуд в районе Шанталлоу, поджог в парке Глендейл и повреждения, нанесенные автобусу возле развязки Сливмор.

Первоначально беспорядки в Лондондерри вспыхнули в понедельник вечером после решения правительства Ольстера демонтировать импровизированную уличную конструкцию из деревянных досок. Эти доски предназначались для сожжения в честь праздника Успения Пресвятой Девы Марии, который католики отмечают 15 августа. Беспорядки привели к тому, что по меньшей мере два человека получили ранения, как отмечает The Belfast Telegraph.

Эпицентром беспорядков является район Галлия, где в основном проживают католические националисты, традиционно выступающие за воссоединение с Ирландской Республикой. Кроме того, 9 августа в Ирландии отдается дань уважения ирландцам, которые пострадали от действий британской армии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.