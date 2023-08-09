Суд запросил информацию о вилле в ОАЭ, принадлежащей сыну бывшего губернатора Дубровского

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

В Арбитражный суд Челябинской области поступил запрос о предоставлении информации о вилле, расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах, которая принадлежала сыну бывшего губернатора Бориса Дубровского и была передана его супруге в рамках бракоразводного процесса. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. Об этом сообщает kursdela.biz.

Фото: pixabay.com

Документы касаются однокомнатной квартиры площадью 418,18 кв. м, которую Александр Дубровский предоставил при заключении соглашения о разделе супружеского имущества с супругой (от 11 июня 2020 г.).

Суд ожидает получить нотариально заверенные копии документов не позднее 8 сентября.

Информация о недвижимости, принадлежащей бывшей жене Александра Дубровского, была запрошена одним из его кредиторов, а именно ООО "Кредендо-Ингосстрах Кредит Страхование".

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