Рост цен на такси в России побил десятилетний рекорд

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно последним данным Росстата, стоимость проезда в такси в России выросла до 32,5 руб. за километр, установив новый исторический рекорд.

Фото: Газета.ру

Рост цен на такси

Траектория роста стоимости проезда в такси началась в апреле 2021 года. С января по июнь 2022 года цены заметно выросли на 2,7%, и эта тенденция продолжилась в первой половине 2023 года, когда рост составил 4,03%. Это самый высокий рост цен за последнее десятилетие.

Результаты исследования "Check Index"

Согласно данным "Check Index", средний тариф на поездку в такси в России за первые шесть месяцев текущего года составил 435 рублей. Этот показатель увеличился на 4% по сравнению с аналогичными данными прошлого года.

Самые дорогие поездки

Самые дорогие поездки на такси совершаются в столице — Москве, где средняя стоимость поездки составляет 771 рубль.

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