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102-летняя американка поделилась историей своей долгой жизни

1:23
Общество

Долголетие — это вечная мечта человечества. Однако, недавний пример Элинор Кэмпбелл Фейхел из американского штата Огайо показывает, что долгая жизнь может иметь неожиданные секреты. В возрасте 102 лет она поделилась своей историей долголетия с ABC 6.

102-летняя американка поделилась историей своей долгой жизни
Фото: https://24smi.org/public/media/news/2020/03/20/kzgydt37au2c-105-letniaia-iubiliarsha-nazvala-retsept-dolgoleti.jpg

Элинор рассказывает, что одним из ключевых факторов ее долголетия является крепкая вера в Бога. Вера дарит ей внутренний покой и оптимизм, что, безусловно, оказывает положительное влияние на ее физическое и психическое здоровье.

Удивительным аспектом ее рассказа является роль алкоголя в ее жизни. Она подчеркивает, что употребляет алкоголь умеренно, что становится одним из интересных факторов ее долголетия. Вечер за вечером, она наслаждается немного водки или другого крепкого напитка. Такой умеренный подход позволяет ей расслабиться и насладиться жизнью, не перегибая палку.

Семья — это еще один секрет ее долголетия. Семейные связи, которые она поддерживает, наполняют ее жизнь радостью и любовью. У нее трое детей, девять внуков и целых восемнадцать правнуков. Эта семейная поддержка и близкие отношения играют важную роль в поддержании ее здоровья и настроения.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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102-летняя американка поделилась историей своей долгой жизни
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