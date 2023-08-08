В России построят 30 деревень для мигрантов из Африки

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Проект направлен на переселение и адаптацию африканских граждан в России.

Фото: https://na-dache.pro/

Ожидается, что в результате реализации данной инициативы, в течение пяти лет около 3000 представителей африканской диаспоры смогут обрести новую родину в просторах Российской Федерации, сообщает Калужский перекресток.

Первый этап проекта уже начал своё осуществление в Тверской области. Это место станет первым будущим поселением для африканских переселенцев. Здесь им предоставят земельные участки, на которых они смогут заниматься аграрным хозяйством. Этот шаг поможет новым жителям страны стать частью её экономической системы и обеспечит их финансовое положение.

Однако адаптация — не только работа на земле. Для успешной интеграции африканцев в российское общество, они будут проходить курсы обучения русскому языку. Это обеспечит им возможность эффективного общения и взаимодействия с местными жителями.

Проект предоставит уникальную возможность для африканских мигрантов начать свой собственный бизнес на территории России. Это способствует разнообразию экономической сферы и позволит переселенцам не только адаптироваться, но и внести свой вклад в развитие страны.

Ректор Евразийского международного университета и Генеральный представитель Африканского международного конгресса, Константин Клименко, подчеркнул, что Россия привлекает жителей Африки своей высоконравственностью и уважением к традиционным семейным ценностям. Эти аспекты играют важную роль в выборе новой родины и способствуют установлению гармоничных отношений между африканскими переселенцами и местными жителями.

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