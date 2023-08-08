В кабмин направят законопроект о запрете ароматических добавок для вейпов

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Проект закона, который предполагает запрет на продажу ароматических добавок к электронным сигаретам (вейпам), в ближайшее время будет отправлен на рассмотрение в правительство Российской Федерации.

Фото: https://www.deccanherald.com/

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой Государственной думы, ссылаясь на слова председателя Комитета по молодежной политике Артема Метелева.

По информации пресс-службы, на заседании рабочей группы Министерства здравоохранения России был обсужден разработанный проект о запрете ароматических добавок к электронным сигаретам, и в ближайшее время он будет направлен на рассмотрение в правительство РФ. Согласно этому проекту, планируется запретить использование как искусственных, так и натуральных ароматических и пищевых добавок в вейпах, включая те, которые могут содержать вредные и опасные вещества, стимуляторы, подсластители, красители и прочие компоненты, создающие впечатление о пользе никотиносодержащей продукции для здоровья или о ее меньшем вреде.

Артем Метелев подчеркнул, что Комитет по молодежной политике придерживается мнения, что все ароматизаторы, которые создают иллюзию отсутствия вреда и манипулируют выбором потребителей, следует исключить. Он также подчеркнул, что ароматы, например, жевательной резинки или конфет, которые используются в вейпах, на самом деле могут привести к никотиновой зависимости у детей и подростков, что является недопустимым.

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