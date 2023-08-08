Секс-вечеринка в школьной форме пройдёт в Тюмени 1 сентября

1 сентября в самом центре Тюмени состоится вечеринка на сексуальную тематику. Участники готовятся к воплощению своих желаний, надев школьную форму, чтобы создать атмосферу юношеского задора и дразнящего очарования, сообщает издание МегаТюмень.
Попадая в мир этого зажигательного вечера, можно четко понять правило: чем смелее и дерзче эротические наряды, тем больше они перекликаются с главной темой мероприятия. Организаторы не оставляют места для скромности, предлагая гостям раскрыть свою чувственность через выбор наряда.
В стремлении побаловать всех, кто осчастливит своим присутствием это мероприятие, гостей ожидает роскошный стол. Гостей также ждут сувениры. Усиливать атмосферу вечера будут ведущий и диджей.
Потенциальные участники должны пройти собеседование, в ходе которого они должны продемонстрировать свою приверженность идее мероприятия. Только прошедшие отбор получают доступ в этот мир эротических исследований. Стоимость билетов варьируется от 5 до 15 тыс. рублей.
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