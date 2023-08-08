Маргарита Грачева рассказала о доступности протезов Костомарова простым россиянам

1:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Известный российский фигурист Роман Костомаров, столкнувшийся с проблемой потери конечностей и перенесший множество операций из-за сепсиса и некроза, с гордостью рассказал в социальных сетях о своих последних достижениях в области протезирования. Теперь эти современные протезы позволяют спортсмену заниматься бегом и прыжками, демонстрируя его непоколебимый дух перед лицом трудностей.

Фото: https://rsport.ria.ru/20230704/kostomarov-1882179808.html

Жест поддержки от Маргариты Грачевой

Телеведущая Маргарита Грачева, которая сама пережила потерю функции руки в результате травматического инцидента, отметила достижения Романа Костомарова и поддержала его в знак солидарности. Грачева признает важность быстрого доступа к протезам, позволяющего людям вернуть себе нормальную жизнь и заниматься своими делами, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Доступность и проблемы

Маргарита Грачева дала высокую оценку достижениям Романа Костомарова в области протезирования, подчеркнув, что эти открытия доступны не только знаменитостям, но и простым россиянам.

"Вопрос в том, насколько это быстро. Например, мне надо уже новый протез делать, и я подала заявку. Вот жду уже месяцев пять, и до сих пор никаких ответов нет. Долгое время человек, по сути, может быть без рук или без ног", — поделилась Грачева.

Она добавила, что если по программе реабилитации человеку необходим протез, то он может получить его от государства. Примером тому может служить собственный опыт Грачевой, которая получила протез, аналогичный тому, который она получила в Германии, здесь же, в России. Однако теперь проблема заключается в сроках и нехватке некоторых комплектующих из-за санкций.

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