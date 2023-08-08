Жителям Омска назвали самые высокооплачиваемые вакансии в августе

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

SuperJob провел тщательный анализ 155 тыс. вакансий в крупнейших городах страны. В результате была составлена подборка наиболее высокооплачиваемых вакансий, представленных на рынке труда Омска в августе этого года, сообщает издание gorod55.ru.

Фото: Вадим Савицкий

Лидер зарплатного спектра: геодезист

В этом месяце потолок зарплат преодолела должность геодезиста, специализирующегося на дистанционной съемке и картографировании. Работодатели готовы вознаграждать этих квалифицированных специалистов ежемесячным доходом от 110 000 руб.

Водитель категории "Е"

Водители категории "Е" в известной розничной сети занимает второе место. Привлекательные бонусы, в том числе оклад в размере 100 000 рублей, премии по результатам работы, специальная одежда и корпоративная связь, позволяют этим водителям добиваться финансового успеха.

Заместитель инженера по технологическим процессам

Престижное третье место в рейтинге прибыльных возможностей занимает должность заместителя инженера по технологическим процессам. В сфере строительства опытный специалист может рассчитывать на вознаграждение от 80 000 рублей.

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