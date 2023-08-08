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Адвокат рассказал, как получить статус малоимущей семьи в 2023 году

2:19
Общество

Если доход вашей семьи такой маленький, что вы еле сводите концы с концами, то можно задуматься о том, чтобыполучить статус малоимущих. О том, на каких условиях можно получить поддержку от государства в 2023 году, рассказал читателям Pravda.Ru адвокат Московской городской коллегии адвокатов "Адвокат Премиум" Руслан Бурумбаев.

Адвокат рассказал, как получить статус малоимущей семьи в 2023 году
Фото: pixabay.com

В юридическом поле малоимущие — это те, у кого доход ниже прожиточного минимума в регионе. Так, в Москве прожиточный минимум для трудоспособных граждан — 24801 руб., а для детей 18770 руб. Это актуальная цифра для 2023 года. Как она рассчитывается?

"Все доходы семьи за последние три месяца складываются, делятся на три и на количество членов семьи. Итоговая сумма не должна превышать величину — прожиточный минимум для этой семьи. Семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, могут рассчитывать на государственную социальную помощь. Малоимущая семья может получать единовременные и ежемесячные выплаты, помощь в виде продуктов питания, лекарств или даже одежды, компенсации за оплату ЖКУ и другие льготы", — отмечает адвокат.

Размер помощи от государства может различаться в разных регионах. За оформлением льготы необходимо обратиться в:

  • центр социальной защиты населения по месту проживания,
  • МФЦ.

Также есть возможность подать заявление через портал "Госуслуги".

Скорее всего, потребуются:

  • документы, подтверждающие личности членов семьи,
  • справка из паспортного стола о составе семьи,
  • справка о доходах 2-НДФЛ,
  • трудовые книжки.

Также необходимо знать, что данную соцпомощь оказывают не всем семьям с таким статусом, а только тем, которые не могут по уважительным причинам получать больше денег. То есть просто не работать и получать деньги ни за что не получится, государство не станет помогать. Если не получается найти работу с достойной зарплатой, то необходимо будет встать на учет в службе занятости.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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