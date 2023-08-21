В Челябинской области наблюдается стремительное сокращение числа безработных граждан

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно анализу, проведенному Контрольно-счетной палатой, уровень безработицы в Челябинской области достиг исторического минимума, достигнув 0,63% по состоянию на 1 августа 2023 года.

К началу августа число безработных составило 11,2 тыс. человек, что свидетельствует о значительном снижении по сравнению с предыдущими годами: 16,3 тыс. в 2022 году, 23,6 тыс. в 2021 году и 82,7 тыс. в 2020 году.

В настоящее время в регионе насчитывается более 41 тысячи доступных вакансий, в результате чего коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,28.

Эксперты Контрольно-счетной палаты связывают снижение безработицы с позитивными сдвигами в оптовой и розничной торговле, ростом производственной и строительной активности, а также увеличением самозанятости. Все эти факторы в совокупности способствовали улучшению условий на рынке труда в регионе.

Однако стоит отметить, что на Южном Урале также по-прежнему ощущается острая нехватка рабочих рук.

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