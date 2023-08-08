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NASA с неба над Калифорнией помогает обнаружить болезни виноградной лозы

2:59
Общество

Плесень, бактерии, гниющие корни, вирусы и другие патогены растений ежегодно уничтожают от 15 до 30% мирового урожая. Раннее обнаружение может сократить разрыв между неудачным и поддающимся лечению урожаем.

NASA с неба над Калифорнией помогает обнаружить болезни виноградной лозы
Фото: agriplasticscommunity. com/wp-content/uploads/Cultivating-grapes-under-cover.jpg

Исследовательская группа поставила перед собой задачу выяснить, можно ли с помощью машинного обучения и спектрометра NASA нового поколения (AVIRIS-NG) помочь производителям на ранней стадии выявить заражение вирусом GLRaV-3, распространяемым в основном насекомыми.

Оптический сенсор прибора, определяющий взаимодействие солнечного света с химическими связями, использовался для измерения и мониторинга таких опасных явлений, как лесные пожары, разливы нефти, парниковые газы и загрязнение воздуха при извержениях вулканов.

"Как и у людей, у больных растений внешние симптомы могут проявляться не сразу, поэтому раннее обнаружение является самой большой проблемой для производителей, — говорит Голд, доцент Корнельского университета.

В случае с вирусом, вызывающим листовой опад виноградной лозы, может пройти до года, прежде чем появятся видимые признаки инфекции, такие как обесцвеченные листья и увядшие плоды. Однако на клеточном уровне стресс проявляется задолго до этого, изменяя взаимодействие солнечного света с тканями растения.

Система AVIRIS-NG, установленная на самолёте, наблюдала за виноградниками площадью около 11 000 акров в Лоди (Калифорния). Этот регион, расположенный в самом сердце Центральной долины Калифорнии, является одним из основных производителей винограда высшего сорта в штате.

Результаты наблюдений были введены в компьютерные модели, которые были разработаны и обучены дифференцировать инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем.

В то же время на местах для подтверждения результатов сотрудники компании обследовали более 300 акров виноградников на предмет наличия вирусных симптомов и собрали образцы виноградной лозы для молекулярного тестирования.

Исследователи обнаружили, что они могут различать неинфицированные и инфицированные лозы как до, так и после появления симптомов, причем точность наиболее эффективных моделей составила 87%.

Учёные считают, что наступили новые времена для дистанционного зондирования и обнаружения болезней растений из космоса.

"То, что мы сделали в этом исследовании, сосредоточено на одном регионе Калифорнии для одного заболевания", - сказал соавтор Райан Павлик, технолог-исследователь из JPL.

"В конечном счете мы планируем проводить такие исследования по всей планете для многих болезней сельскохозяйственных культур и для производителей всего мира", - добавил он.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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