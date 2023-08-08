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Китайский визовый центр открылся в Санкт-Петербурге

2:09
Общество

Китайский визовый центр в Санкт-Петербурге официально начал свою работу, сообщает корреспондент ТАСС. Центр расположен на Литейном проспекте, дом 26А. Заместитель Генерального консула КНР Чжан Сяоцин на церемонии открытия выразил благодарность за поддержку всех вовлечённых сторон и поздравил всех с успешным запуском долгожданного визового центра.

Китайский визовый центр открылся в Санкт-Петербурге
Фото: raspp .ru

Сяоцин отметил комфортные условия, созданные для заявителей в визовом центре, а также его первоклассное оборудование. Он заверил, что Генеральное консульство в Санкт-Петербурге окажет поддержку центру во всех вопросах, связанных с визами.

Заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Алимов выразил уверенность, что открытие и функционирование китайского визового центра станет значительным вкладом в укрепление российско-китайского сотрудничества.

Сотрудник сообщил журналистам, что до официального открытия центр работал в тестовом режиме, обслуживая примерно 100-200 человек ежедневно. Полная ежедневная загрузка Центра — более 300 человек ежедневно.

Решение о создании центра было принято с целью повышения качества обслуживания заявителей на визу в Китайскую Народную Республику. Центр будет облегчать подачу заявлений, собирать биометрические данные и предоставлять консультации.

Заявители могут подать документы в центр до 11 августа, используя выделенный им входной билет. Начиная с 14 августа необходимо будет заполнить онлайн-форму заявления на веб-сайте визового центра и записаться на приём для подачи документов. В Генеральном консульстве Китая подчеркнули, что центр будет принимать заявителей только по подтвержденным записям.

Также было отмечено, что Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге продолжит обрабатывать заявления на получение китайских паспортов, проездных документов, нотариальное заверение и регистрацию брака.

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КАК ОФОРМИТЬ ВИЗУ В КИТАЙ В 2023 ГОДУ?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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