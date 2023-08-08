Крупные риелторские компании обратились в правительство РФ и предложили субсидировать часть расходов семьям, которые живут на съёмных квартирах. Согласно информации, речь идёт о 30 процентах от суммы аренды.
Инициативу поддержал "Народный фронт".
Так, согласно данным, для получения субсидии граждане России должны состоять в официальном браке не менее трёх лет.
"Компенсировать расходы предлагается за счёт возврата ранее выплаченного подоходного налога или сокращения ставки для таких семей на время съёма жилья", — передают "Известия".
Как подчеркнули авторы, критериев по возрасту на данную инициативу не выставляется.
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