Семейным парам в РФ хотят компенсировать треть расходов на съёмное жильё

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Крупные риелторские компании обратились в правительство РФ и предложили субсидировать часть расходов семьям, которые живут на съёмных квартирах. Согласно информации, речь идёт о 30 процентах от суммы аренды.

Фото: pixabay.com

Инициативу поддержал "Народный фронт".

Так, согласно данным, для получения субсидии граждане России должны состоять в официальном браке не менее трёх лет.

"Компенсировать расходы предлагается за счёт возврата ранее выплаченного подоходного налога или сокращения ставки для таких семей на время съёма жилья", — передают "Известия".

Как подчеркнули авторы, критериев по возрасту на данную инициативу не выставляется.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.