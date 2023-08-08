В Магаданской области выпал снег

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В центральных районах Магаданской области выпал снег. По сообщению представителя Гидрометцентра России по региону, подобное явление в августе не редкость.

Фото: Wikimedia Commons

В регионе за это лето снег успел уже выпасть дважды: в июле и июне.

"Снег в августе в центральных районах Магаданской области — это явление нередкое. Ночью там фиксировали минусовые температуры воздуха", — сообщили в Гидрометцентре РИА Новости.

Согласно прогнозу синоптиков, похолодание не станет затяжным, и в регион придёт тепло.

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