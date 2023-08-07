В Екатеринбурге не пустили в ночной клуб мужчину, который представился участником специальной военной операции.
Об этом сообщает телеканал RT.
В ночь с субботы на воскресенье он хотел отдохнуть в одном из заведении города, но на входе охранники его остановили и развернули.
По всей вероятности, охране не понравилось, что посетитель пришёл с травмой руки. Молодой человек сказал, что получил ранение в результате боевых действий.
Работники заведения местным СМИ уже рассказали, что мужчине было отказано во входе в том числе из-за формы и отчасти потому, что он был слегка пьян.
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