В Екатеринбурге в ночной клуб не пустили мужчину, представившегося участником СВО

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В Екатеринбурге не пустили в ночной клуб мужчину, который представился участником специальной военной операции.

Фото: https://relrus.ru/uploads/posts/2020-06/v-ekaterinburge-proizoshla-perestrelka-na-novomoskovskom-rynke-odin-chelovek-ranen-1.jpg

Об этом сообщает телеканал RT.

В ночь с субботы на воскресенье он хотел отдохнуть в одном из заведении города, но на входе охранники его остановили и развернули.

По всей вероятности, охране не понравилось, что посетитель пришёл с травмой руки. Молодой человек сказал, что получил ранение в результате боевых действий.

Работники заведения местным СМИ уже рассказали, что мужчине было отказано во входе в том числе из-за формы и отчасти потому, что он был слегка пьян.

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В ночной клуб Екатеринбурга не пустили мужчину, который представился участником СВО