Мединский рассказал, что в учебниках истории России полностью перепишут последние 50 лет

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Помощник президента России, бывший министр культуры, историк Владимир Мединский объяснил, что в новых учебниках истории будет полностью переосмыслен раздел про 70-е, 80-е, 90-е и нулевые годы.

Фото: https:// realnoevremya.ru

Минпросвещения РФ презентовало новые учебники по истории для 10-11 классов.

Мединский объяснил, что полной переработке подверглись последние 50 лет российской истории.

"И добавлен раздел с 2014 года по сегодняшний день, включая СВО. Я не буду скрывать, что авторы писали буквально своей рукой многое из последних, из мною перечисленного", — цитирует слова помощника Владимира Путина ТАСС.

Ранее Владимир Мединский сравнил россиян с хоббитами, а украинцев с эльфами.

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