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Шебекинцы пожаловались на выселение из пункта временного проживания в Белгороде

Общество

Заявление о неприятном случае было опубликовано жительницей Шебекино в интернете. Она поделилась историей о том, как её с молодым человеком попросили покинуть помещение общежития, принадлежащего белгородскому правоохранительному колледжу на Горьковской улице, 52а, в городе Белгороде.

Шебекинцы пожаловались на выселение из пункта временного проживания в Белгороде
Фото: https://bel.ru/attachments/68bee369a44170da94323d1ca78bf1fe6654534e/store/crop/0/0/1224/688/1224/688/0/6a1f0dcf01af1aefca1f146884834717e07ae29927a345c64f6d4cf9df3d/1691398188394.jpg

Команда журналистов из bel.ru направила официальный запрос в органы областного правительства для выяснения ситуации.

Жалоба жительницы Шебекино Виктории появилась в Telegram-канале "Белгород №1". В своём сообщении она поделилась событиями, происходящими с ней и её молодым партнёром, которых выселяют из общежития белгородского правоохранительного колледжа по адресу Горьковская улица, 52а, в Белгороде.

В своих словах девушка добавила, что помимо них в данном общежитии проживают ещё четверо человек. Они также переселяются в другое место, в то время как она и её партнёра, по её словам, выгоняют на улицу.

"Нам некуда идти жить, — поделилась она. — Нам предложили отправиться в Шебекино и обживаться в разрушенном доме. Я попросила заведующих, чтобы дали время до понедельника — чтобы я сняла квартиру.".

Представители органов областного правительства рассказали, что в момент начала размещения в данном общежитии Белгородского правоохранительного колледжа проживали 66 человек. Процесс переселения начался 3 июня.

Окончательное расселение началось 28 июля. На текущий момент данный пункт временного размещения завершил свою деятельность, и жители Шебекино больше не проживают в здании общежития.

По собственному решению, 60 человек покинули пункт временного размещения. Из них 54 вернулись в Шебекино, а оставшиеся шесть человек были переселены в другие пункты временного размещения на территории Белгорода.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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