Шебекинцы пожаловались на выселение из пункта временного проживания в Белгороде

Заявление о неприятном случае было опубликовано жительницей Шебекино в интернете. Она поделилась историей о том, как её с молодым человеком попросили покинуть помещение общежития, принадлежащего белгородскому правоохранительному колледжу на Горьковской улице, 52а, в городе Белгороде.
Команда журналистов из bel.ru направила официальный запрос в органы областного правительства для выяснения ситуации.
Жалоба жительницы Шебекино Виктории появилась в Telegram-канале "Белгород №1". В своём сообщении она поделилась событиями, происходящими с ней и её молодым партнёром, которых выселяют из общежития белгородского правоохранительного колледжа по адресу Горьковская улица, 52а, в Белгороде.
В своих словах девушка добавила, что помимо них в данном общежитии проживают ещё четверо человек. Они также переселяются в другое место, в то время как она и её партнёра, по её словам, выгоняют на улицу.
"Нам некуда идти жить, — поделилась она. — Нам предложили отправиться в Шебекино и обживаться в разрушенном доме. Я попросила заведующих, чтобы дали время до понедельника — чтобы я сняла квартиру.".
Представители органов областного правительства рассказали, что в момент начала размещения в данном общежитии Белгородского правоохранительного колледжа проживали 66 человек. Процесс переселения начался 3 июня.
Окончательное расселение началось 28 июля. На текущий момент данный пункт временного размещения завершил свою деятельность, и жители Шебекино больше не проживают в здании общежития.
По собственному решению, 60 человек покинули пункт временного размещения. Из них 54 вернулись в Шебекино, а оставшиеся шесть человек были переселены в другие пункты временного размещения на территории Белгорода.
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