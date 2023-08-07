Физиогномист дал советы по поиску мужа по чертам лица

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Овал лица — ключевой показатель будущего семьянина. Об этом пишет "Москва 24" в интервью с физиогномистом и астрологом Ольга Фандорина.

Фото: plasticheskaya-hirurgiya-spb.ru

Она отмечает, что мужчины с квадратным или прямоугольным овалом лица обычно являются надежными и ответственными партнерами. Такие мужчины готовы бескорыстно заботиться о своих близких, редко подвержены искушениям измен. Дополнительный плюс — наличие "щечек" указывает на традиционные ценности, что, по мнению Фандориной, способствует укреплению крепких семейных связей.

Еще один признак будущего хорошего мужа — отсутствие морщин на висках, расходящихся от зоны вокруг глаз. Такие морщины свидетельствуют о том, что любовь и семья для данного человека занимают не последнее место в его ценностной иерархии.

Также стоит обратить внимание на виски. Они не должны быть выступающими, а их область лица на уровне висков — не шире других областей. Мужчины с такими чертами часто ставят высокие требования к партнеру и детям. Их чрезмерные запросы могут стать источником недовольства в доме.

Эксперт подчеркивает важность отсутствия родинок и родимых пятен на лбу выше бровей. Люди с такими признаками обычно стремятся к совершенству и редко находят удовлетворение в текущей ситуации. Они могут постоянно стремиться к идеалу, что может создать напряжение в отношениях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.