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IT-специалист: новый способ оплаты улыбкой может сыграть на руку мошенникам

1:48
Общество

Преступники могут злоупотребить видео и фотографиями, чтобы осуществить несанкционированные платежи через улыбку, предостерегает руководитель направления разработки информационных систем и бизнес-приложений компании CESCA Александр Жижанков в интервью URA.RU.

IT-специалист: новый способ оплаты улыбкой может сыграть на руку мошенникам
Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

"Биометрические системы, основанные на распознавании улыбки, могут быть менее точными по сравнению с другими формами биометрии, такими как отпечатки пальцев или сканирование сетчатки. Такие системы могут тормозить и долго обрабатывать информацию, что может привести к ошибкам при определении правильности улыбки. Если система работает на платформе видеоаналитики, то улыбку можно легко подделать с помощью фотографии или видеозаписи, что создает уязвимость для злоумышленников", — подчеркнул Александр Жижанков.

Он также отметил, что существует риск кражи биометрических данных.

"Защита данных играет важную роль. Если данные недостаточно защищены, это может привести к серьезным проблемам для пользователей. Сбор и хранение биометрических данных — также вопрос этический, связанный с конфиденциальностью и контролем. Отсутствие явного согласия или надлежащего регулирования использования биометрической оплаты через улыбку может вызвать недовольство и потенциальные юридические последствия. Очень важно обеспечить прозрачность и согласие пользователей на использование таких данных", — разъяснил эксперт.

Ранее X5 Group и "Сбер" внедрили сервис оплаты через улыбку в 4100 магазинах. Для осуществления платежей не требуется иметь при себе банковскую карту или мобильный телефон.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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