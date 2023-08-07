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Эксперт РАН: в жару россияне должны себя вести как австралийцы

2:30
Общество

Из-за повышения уровня УФ-излучения россиянам следует начать вести образ жизни австралийца, чтобы обезопасить себя от солнечных лучей, посоветовал заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич. Об этом сообщает Газета.Ru.

Эксперт РАН: в жару россияне должны себя вести как австралийцы
Фото: Вадим Савицкий

УФ-индекс позволяет оценить опасность ультрафиолетового излучения солнца для кожи человека. В российских городах среднее значение этого показателя обычно составляло от 3 до 6 баллов по специальной шкале, что соответствовало умеренному уровню вреда для здоровья.

Однако ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на юге европейской части России ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. Высоким показатель считается, если по шкале достигает отметку 8 и более. В этом случае высок риск получения не только солнечного ожога, но и рака кожи, в том числе меланомы.

"Обычно в Москве и Санкт-Петербурге в это время УФ-индекс находится в пределах нормы, но возможно и его повышение. Это грустное явление и все зависит от того, как долго это продлится. Если несколько дней, то переживать не о чем. Если это затянется, то тут можно говорить о серьезных рисках для здоровья", — отметил Ревич.

По словам Ревича, чтобы защитить себя от пагубного воздействия УФ-лучей, необходимо обратить внимание на опыт стран, которые уже давно столкнулись с проблемой высокого УФ-индекса, например, Австралию. В Австралии летом индекс ультрафиолета равен 11, в другие сезоны этот показатель достигает отметки 8.

"Необходимо носить головные уборы, рубашки с длинными рукавами, длинные брюки и юбки, чтобы не было голых ног. Одежда должна быть белого цвета, чтобы отталкивать солнечные лучи. Грубо говоря, нужно начать вести образ жизни австралийца. В Австралии жители уже приспособились к жизни в условиях высокого УФ-индекса, там это серьезная проблема", — подчеркнул Ревич.

Чтобы узнать показатель УФ-индекса, достаточно обратиться к прогнозу погоды. На многих профильных сайтах, помимо температуры, осадков, скорости ветра, указывают и прогнозируемый УФ-индекс на день.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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