Согласно ежемесячному отчёту Федерального управления по миграции и беженцам Германии, количество новых заявлений на получение статуса беженца в стране выросло на 78% за первые семь месяцев этого года по сравнению с 2022 годом.
В период с января по июль 2023 года в общей сложности 188 967 человек подали заявления о предоставлении убежища в Германии, включая 175 272 первоначальных заявления и 13 695 повторных заявлений. Это означает существенное увеличение на 78,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было получено 98 395 первоначальных заявок.
В отчёте подчеркивается, что было обработано около 153 000 заявлений, при этом положительное решение принято в 51,7% случаев.
Наибольшее количество заявлений за этот период поступило от граждан Сирии (52 000), Афганистана (31 000) и Турции (23 000). Примечательно, что число заявлений от владельцев турецких паспортов увеличилось на 203%.
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