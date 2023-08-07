Лига безопасного интернета обратилась в МВД с просьбой проверить блогера Гительмана

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Лига безопасности интернета обратилась с просьбой проверить деятельность известного российского треш-стримера Руслана Гительмана. Об этом глава организации Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: lenta.ru

"Мы обратились в МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности треш-стримера Руслана Гительмана", — заявила Мизулина.

Она опубликовала фотографию обращения в МВД на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В документе указано, что о деятельности Гительмана сообщил некий гражданин. Там также отмечается, что россиянин совместно с девушкой публикует видео с интернет-трансляциями "непристойного содержания, оскорбляющего общественную нравственность".

Руслан Гительман — стример из Хакасии. Как правило, в его трансляциях он показывает свою повседневную жизнь: готовку еды, встречи с близкими и застолья. На его YouTube-канал подписано более 240 тысяч пользователей. Кроме того, он вместе с треш-блогером Олегом Монголом является героем множества видео на YouTube-канале "Балдежный балдеж". В социальных сетях и СМИ Гительмана зачастую относят к "блогерам-фрикам".

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