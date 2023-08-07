Суд приговорил к 23 годам колонии мужчину за убийство двух человек в Рыбинске

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Ярославский краевой суд вынес приговор мужчине, осужденному на 23 года заключения в строгой колонии за убийство двух людей, включая женщину, находившихся на территории школы в Рыбинске в Ярославской области. Об этом информирует пресс-служба управления Следственного комитета Российской Федерации по региону. Судебное решение определяет вину подсудимого в совершении преступлений, и в результате ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в строгой режимной исправительной колонии, а также ограничение свободы на 2 года.

Фото: pixabay.com

Мужчина был признан виновным в убийстве двух человек, покушении на убийство трёх, угрозе убийством и краже с банковского счета. В ноябре 2022 года подсудимый явился в одну из рыбинских школ, где ранее работала его бывшая сожительница. Возник конфликт между ними, в ходе которого мужчина нанес удар ножом женщине, в результате которого она скончалась от полученных ран. В предшествовавшем этому инциденту он также угрожал жизни своей бывшей сожительницы.

Также подсудимый нанес ножевое ранение сотруднице школы, которая стала свидетелем произошедшего инцидента. Кроме того, в октябре 2022 года в состоянии алкогольного опьянения подсудимый вступил в конфликт со своим знакомым и нанес ему ножевое ранение. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Кроме того, суд установил, что подсудимый похитил банковскую карту у погибшего и использовал её для совершения собственных покупок.



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