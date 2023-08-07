Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач: длительный стресс ведет к изнеможению
Политолог Ищенко о ресурсах России в СВО: "Хватит до конца существования человечества"
Метеоролог: жара скоро уйдет и погода станет комфортной
Повышение роста цен на индейку на 6,5% назвали минимальным
Россиянам пообещали до 16 тысяч рублей на подготовку детей к школе
IT-специалист: новый способ оплаты улыбкой может сыграть на руку мошенникам
Эксперт: для прорыва фронта армией России назрели все условия
Глава Союза турагентств призвал дать срок за неудачную поездку детей в Турцию
В Европе опасаются импортированных китайских машин из-за "шпионажа"

В Москве городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за жары

1:50
Общество

Работы муниципальных служб находятся в активном режиме из-за интенсивной летней жары в столичном регионе. Об этом информировал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за жары
Фото: www.kommersant.ru

"Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы будет превышать 30 градусов, а в некоторых случаях может достигать 35 градусов, что превышает средние климатические показатели августа. Из-за сложных метеорологических условий муниципальные службы функционируют в усиленном режиме, принимаются дополнительные меры по обеспечению надлежащего состояния дорожных покрытий и ухаживанию за городской зеленью", — сообщил Бирюков, слова которого приводит пресс-служба Городского комплекса хозяйства (ГКХ).

Заместитель мэра отметил, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного функционирования инфраструктурных систем. В настоящее время они работают в штатном режиме, аварийных отключений водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения не зафиксировано.

"Парковые зоны, лесопарки и особо охраняемые природные территории находятся под постоянным контролем пожарно-спасательных служб. Проводится усиленное патрулирование с целью предотвращения возможных травяных пожаров. Вблизи природных и зеленых территорий, а также парковых зон находится более 80 единиц поливоочистительной техники, готовых оперативно поддержать пожарные в случае необходимости", — добавил он.

Руководитель ГКХ заверил, что муниципальные службы циклично проводят полив проезжей части с целью своевременного охлаждения дорожного покрытия и снижения возможности его деформации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Пролежавшая мертвой в квартире женщина оказалась вдовой Рубена Симонова

Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Пролежавшая мёртвой в квартире режиссёр Светлана Джимбинова оказалась вдовой Рубена Симонова
Потерявшего конечность ветерана СВО избили в Забайкальском крае
Ветерана СВО жестоко избили в Забайкалье
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Лобода и Барских отказались выступать на одной сцене с Меладзе
Корабли РФ и КНР подошли к Аляске. Америка не понимает: "А нас за что?" Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Почему отношения Украины и Польши ухудшились
"Твоя трагедия и боль": Проклова рассказала о жертвах Мирошниченко ради карьеры
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Последние материалы
Экономист: российский рубль скоро начнет укрепляться
Baza: на могиле военкора Татарского нашли дрон
На проспекте Генерала Дорохова в Москве произошло ДТП с шестью автомобилями
Россиянка избила маленькую дочь после ссоры с сожителем и получила четыре года
Житель Подмосковья пожаловался на цех из-за похожего на герб Украины логотипа
Депутат Госдумы Спиридонов: замена автопарка чиновников будет происходить "плавно"
Скончался режиссёр фильма "Изгоняющий дьявола" Уильям Фридкин
VK организует благотворительную ярмарку с продажей вещей Киркорова, Тимати и других
В метрополитене Петербурга начали бесплатно раздавать воду из-за жаркой погоды
В Москве городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за жары
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников