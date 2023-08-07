В Москве городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за жары

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Работы муниципальных служб находятся в активном режиме из-за интенсивной летней жары в столичном регионе. Об этом информировал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: www.kommersant.ru

"Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы будет превышать 30 градусов, а в некоторых случаях может достигать 35 градусов, что превышает средние климатические показатели августа. Из-за сложных метеорологических условий муниципальные службы функционируют в усиленном режиме, принимаются дополнительные меры по обеспечению надлежащего состояния дорожных покрытий и ухаживанию за городской зеленью", — сообщил Бирюков, слова которого приводит пресс-служба Городского комплекса хозяйства (ГКХ).

Заместитель мэра отметил, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного функционирования инфраструктурных систем. В настоящее время они работают в штатном режиме, аварийных отключений водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения не зафиксировано.

"Парковые зоны, лесопарки и особо охраняемые природные территории находятся под постоянным контролем пожарно-спасательных служб. Проводится усиленное патрулирование с целью предотвращения возможных травяных пожаров. Вблизи природных и зеленых территорий, а также парковых зон находится более 80 единиц поливоочистительной техники, готовых оперативно поддержать пожарные в случае необходимости", — добавил он.

Руководитель ГКХ заверил, что муниципальные службы циклично проводят полив проезжей части с целью своевременного охлаждения дорожного покрытия и снижения возможности его деформации.

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