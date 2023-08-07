The Washington Post: импорт из Китая в США снизился почти на 25%

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

С января по май 2023 года американские компании сократили импорт товаров из Китая примерно на 24% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Кроме того, в статье подчеркивается, что Мексика стала основным торговым партнером Соединенных Штатов в этом году. Об этом сообщает The Washington Post.

Фото: REX/ Shutterstock

В свете этих событий американские предприятия, включая HP и Lego, активно работают над уменьшением зависимости от китайских поставщиков и реструктуризацией цепочек поставок. Для Китая как глобального производственного центра это на сегодняшний день одна из самых серьёзных проблем с момента его интеграции во всемирную торговую систему.

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