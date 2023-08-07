Число сайтов с пиратскими фильмами и сериалами на русском языке в I полугодии упало на 11%

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Количество русскоязычных веб-страниц с нелегально распространяемыми фильмами и сериалами за первое полугодие 2023 года сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал компании F. A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности.

Фото: https://www.thestreet.com/

По данным организации, в течение первых шести месяцев текущего года было обнаружено 44 558 русскоязычных страниц с незаконными копиями фильмов и сериалов. В то же время, на такой же период годом ранее их количество было больше на 5 000 и составляло 49 689 страниц.

Эксперты компании объяснили уменьшение числа пиратских ресурсов несколькими факторами. В частности, это успешная блокировка нелегальных сайтов, сложности, с которыми столкнулись отечественные пираты при использовании зарубежных хостингов, а также уход из страны "теневых спонсоров" пиратства.

Тем не менее, спрос со стороны зрителей на нелегально распространяемый контент остается значительным. По данным компании, в июльском рейтинге пиратского контента, составленном по запросу "Бюллетеня кинопрокатчика", лидерами стали третья часть "Стражей галактики", сериал "Флэш" и фильм "Трансформеры: Восхождение звероботов".

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