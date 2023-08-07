Пасечник: некоторые школы ЛНР с 1 сентября начнут занятия дистанционно

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Ряд школ Луганской Народной Республики (ЛНР), расположенных в районах, близких к линии конфликта, с 1 сентября введут дистанционное обучение, заявил исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

Фото: Аргументы и Факты.ру

Пасечник пояснил в эфире телеканала "Россия-24":

"Из соображений безопасности некоторые населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от линии конфликта, первоначально перейдут на дистанционное обучение".

Он также отметил, что учебный год начнется 1 сентября в 539 школах, в некоторых из них продолжаются ремонтные работы.

"В настоящее время мы повышаем доступность Интернета, устанавливая волоконно-оптические кабели в школах. Кроме того, были заключены контракты на поставку учебного оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, а также комплектов спортивного и музыкального оборудования", — добавил глава ЛНР.

Ранее мы писали, что, по словам того же Пасечника, в ЛНР за неделю армия России отбила 30 попыток наступления ВСУ.

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