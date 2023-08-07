Яндекс запустил определитель нежелательных номеров в WhatsApp* и Viber

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

"Яндекс" представил новую функцию определения нежелательных номеров в мессенджерах *WhatsApp и Viber для платформ iOS и Android. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ya.ru

Теперь автоматический определитель номеров в приложении "Яндекс" с "Алисой" обучен предупреждать пользователей о нежелательных вызовах в мессенджерах. Инновационная функция определителя уже доступна на платформах iOS и Android для *WhatsApp и Viber, как официально заявили в пресс-службе.

Сервис легко активируется в приложении "Яндекс" с "Алисой" посредством голосовой команды

"Алиса, включи определитель номера"

или находится в блоке "Все сервисы" на главном экране, как подробно пояснили представители пресс-службы.

После разговора пользователи также имеют возможность оставить отзыв о сервисе, сообщив о его полезности, подчеркнули в пресс-службе. Сервис блокировки нежелательных номеров был запущен компанией "Яндекс" в 2021 году. Ранее о запуске определителя нежелательных номеров в мессенджерах сообщал РБК.

* продукт Meta, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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