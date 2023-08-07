Специалисты Роскомнадзора (РКН) могут заблокировать порядка семи миллионов сим-карт граждан России, к которым прикреплены неактуальные данные о владельце, пишут "Ведомости".
По информации издания, с начала текущего месяца РКН требует, чтобы российские операторы блокировали номера с неподтверждёнными персональными сведениями. Отмечается, что компании, обслуживающие абонентов сотовой связи, получают от Роскомнадзора списки конкретных номеров с неактуальными данными об абоненте.
"У него затем есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале "Госуслуг", через приложение оператора или в салоне связи", — сообщает издание, ссылаясь на источники.
Если изменения не будут внесены, сим-карту заблокируют, сказано в статье.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что деньги, потерянные по вине сотовой компании, можно вернуть.
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