В Приамурье 120 детей-сирот получат квартиры в 2023 году

2:17 Your browser does not support the audio element. Общество

В этом году около 120 детей-сирот в Амурской области получат квартиры из специализированного жилищного фонда. Как сообщает ТАСС, информация об этом появилась в понедельник на сайте регионального правительства.

Фото: РБК

Расширение возможностей для жизни

В этом году в рамках акции 120 амурчан получат возможность стать обладателями собственных квартир, значительная часть из которых уже востребована. Из них 45 человек уже реализовали свое право на улучшение жилищных условий. Остальные участники программы с нетерпением ожидают получения своих квартир до конца года. В официальном сообщении подчеркивается, что всего на это дело в текущем году было выделено 252,2 млн рублей.

Комплексный подход к обеспечению жильем

Среди получателей специальных квартир значительную часть составляют жители Белогорского и Сковородинского муниципальных образований.

В целом по Амурской области дети-сироты обеспечиваются жильем по трём направлениям: выделение квартир из специализированного жилищного фонда, жилищные сертификаты и приобретение квартир в многоквартирных домах, строительство которых близится к завершению. Примечательно, что решение о выборе вида жилищной поддержки остается в руках самих детей-сирот. Только в этом году на обеспечение детей-сирот жильем в Амурской области была выделена внушительная сумма — более 811 млн. рублей. При этом 205 млн. рублей выделено из федерального бюджета, а ещё 606,5 млн. рублей — из регионального.

Вдохновляющий прогресс

В прошлом году на улучшение жилищных условий амурчан, оставшихся без родителей, из областного и федерального бюджетов было выделено более 1 млрд рублей. Из них 359,5 млн рублей было направлено на обеспечение жильем по программе "Специализированное жилье". В результате было переселено 188 человек из 27 муниципальных образований Приамурья.

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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. БЛАГОВЕЩЕНСК