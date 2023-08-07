"Яндекс.Расписания": в аэропортах Москвы 7 августа задержали и отменили 18 рейсов

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

В трёх аэропортах Москвы произошли 7 августа массовые задержки и отмены авиарейсов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Фото: Правда.Ру

По плану не вылетели в понедельник в общей сложности 18 самолётов. Один рейс был отменён во Внуково. В Шереметьево перенесены сегодня четыре вылета, а один отменён. В Домодедово тем временем два рейса отменили, а 10 — задержаны.

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