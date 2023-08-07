Житель Новосибирска провёл генетическую экспертизу, чтобы подтвердить отцовство на ребёнка, которому выплачивал алименты. Однако оказалось, что чадо не его.
Сибиряка неоднократно привлекали к ответственности за неуплату алиментов. По мнению мужчины, на него "повесили" чужого ребёнка, что и подтвердила экспертиза ДНК.
"Несколько месяцев назад до мужчины дошли слухи, что ребёнок, за которого он должен выплачивать алименты, мог быть не его. Поэтому мужчина сделал ДНК-тест, результаты которого подтвердили, что не он биологический отец ребёнка", — передаёт Оm1.ru.
После процедуры мужчина отправил экс-супруге результаты теста и она самостоятельно отозвала исполнительный лист по алиментам.
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