Россиянин избавился от алиментов после ДНК-теста

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Новосибирска провёл генетическую экспертизу, чтобы подтвердить отцовство на ребёнка, которому выплачивал алименты. Однако оказалось, что чадо не его.

Фото: REX/ Shutterstock

Сибиряка неоднократно привлекали к ответственности за неуплату алиментов. По мнению мужчины, на него "повесили" чужого ребёнка, что и подтвердила экспертиза ДНК.

"Несколько месяцев назад до мужчины дошли слухи, что ребёнок, за которого он должен выплачивать алименты, мог быть не его. Поэтому мужчина сделал ДНК-тест, результаты которого подтвердили, что не он биологический отец ребёнка", — передаёт Оm1.ru.

После процедуры мужчина отправил экс-супруге результаты теста и она самостоятельно отозвала исполнительный лист по алиментам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.