В регионы России придёт рекордная жара: до плюс 40-43 градусов

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

В ряд регионов России придёт рекордная жара, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Согласно информации, высокую температуру зафиксируют в 10 областях страны.

Фото: Fotodom. ru

Так, жара до +43 градусов ожидает Краснодарский край, а также Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье в ближайшие дни.

"На юге Центрального федерального округа — Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры до вторника включительно — до 36-37 градусов", — сообщил Вильфанд ТАСС.

Кроме того, в областях страны ожидается высокий индекс ультрафиолетовых излучений.

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