Глава Meta* Марк Цукерберг сообщил о своей готовности к бою с предпринимателем Илоном Маском, а также назвал возможную дату поединка.
В соцсети Threads, принадлежащей Meta*, Цукерберг заявил, что может драться "уже сегодня".
"Предложил ему дату 26 августа", — отметил бизнесмен.
Как пояснил Цукерберг, дата ещё не согласована. Он поделился, что серьёзно относится к грядущему бою, поэтому регулярно тренируется.
Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска для поединка с Цукербергом. Причины отказа неизвестны. В июле Нурмагомедов предлагал организовать бой предпринимателей на территории Дагестана.
* компания Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.
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