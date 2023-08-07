Марк Цукерберг предложил Илону Маску провести поединок 26 августа

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Meta* Марк Цукерберг сообщил о своей готовности к бою с предпринимателем Илоном Маском, а также назвал возможную дату поединка.

Фото: ya.ru

В соцсети Threads, принадлежащей Meta*, Цукерберг заявил, что может драться "уже сегодня".

"Предложил ему дату 26 августа", — отметил бизнесмен.

Как пояснил Цукерберг, дата ещё не согласована. Он поделился, что серьёзно относится к грядущему бою, поэтому регулярно тренируется.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска для поединка с Цукербергом. Причины отказа неизвестны. В июле Нурмагомедов предлагал организовать бой предпринимателей на территории Дагестана.

* компания Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

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