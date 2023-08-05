Политолог Сергей Марков назвал разрыв отношений Ксении Шойгу с блогером Алексеем Столяровым "увольнением из зятьёв".
Марков считает, что заявление дочери Сергея Шойгу о том, что они с Алексеем Стоялровым просто друзья, является "сенсацией дня".
Он напомнил о том, сколько шума создавалось вокруг Столярова.
"А он не зять. Больше не зять", — написал политолог в своём Telegram-канале
Марков предположил, что Столярова "уволили из зятьёв" за плохое поведение в социальных сетях.
Он отметил, что российская власть по требованию граждан готова расстаться даже с зятьями.
"Всё для народа!" — выразил своё мнение Марков.
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Неизбежно настанет момент, когда президент России Владимир Путин скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований.