Марков прокомментировал заявление дочери Шойгу о разрыве с блогером Столяровым: Всё для народа!

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков назвал разрыв отношений Ксении Шойгу с блогером Алексеем Столяровым "увольнением из зятьёв".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Марков считает, что заявление дочери Сергея Шойгу о том, что они с Алексеем Стоялровым просто друзья, является "сенсацией дня".

Он напомнил о том, сколько шума создавалось вокруг Столярова.

"А он не зять. Больше не зять", — написал политолог в своём Telegram-канале

Марков предположил, что Столярова "уволили из зятьёв" за плохое поведение в социальных сетях.

Он отметил, что российская власть по требованию граждан готова расстаться даже с зятьями.

"Всё для народа!" — выразил своё мнение Марков.

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