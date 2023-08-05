Политолог Сергей Марков рассказал, что Игорю Стрелкову создали хорошие условия в тюрьме, в отличие от Алексея Навального*.
Марков отметил, что бывший министр обороны ДНР доволен питанием в тюрьме, так оно лучше чем в казарме. Политический экперт, ссылаясь на супругу Стрелкова, рассказал о хорошем настроении сторонника "русского мира".
Политолог объяснил, что патриоту Игорю Стрелкову создали лучшие условия для отсидки, чем для "американского Навального*".
"Стрелков сидит один в двухместной камере, там холодильник и телевизор и можно смотреть новости и фильмы", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что суд приговорил Алексея Навального к 19 годам тюрьмы.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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