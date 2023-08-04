После двух попыток поджога военкоматы в Волгограде усилили охрану

После двух неудавшихся попыток поджога волгоградские военкоматы перешли на повышенный уровень охраны. В настоящее время возле двух пунктов призыва в Тракторозаводском и Красноармейском районах дежурят патрули. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
У Красноармейского военкомата, расположенного на Площади Свободы, накануне вечером дежурили сразу две машины с сотрудниками полиции. Правоохранители буквально окружили здание с двух сторон и тщательно следили за территорией.
Внешних повреждений на здании военкомата не обнаружено. Единственное последствие неудавшегося поджога — участие патрулей на обычно пустой площади. Аналогичные меры были приняты в отношении военкомата на улице Дегтярева в Тракторозаводском районе.
Напомним, что 2 августа правоохранительные органы пресекли попытку поджога пункта призыва в Красноармейском районе, которую предприняла 82-летняя пенсионерка. При задержании у женщины была обнаружена бутылка с зажигательной смесью и два телефона.
Буквально на следующий день аналогичный инцидент произошел в Тракторозаводском районе на улице Дегтярева. 31-летняя чиновница планировала поджечь военкомат коктейлями Молотова, но её задержала охрана.
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