После двух попыток поджога военкоматы в Волгограде усилили охрану

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

После двух неудавшихся попыток поджога волгоградские военкоматы перешли на повышенный уровень охраны. В настоящее время возле двух пунктов призыва в Тракторозаводском и Красноармейском районах дежурят патрули. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Фото: t.me/newsfrol

У Красноармейского военкомата, расположенного на Площади Свободы, накануне вечером дежурили сразу две машины с сотрудниками полиции. Правоохранители буквально окружили здание с двух сторон и тщательно следили за территорией.

Внешних повреждений на здании военкомата не обнаружено. Единственное последствие неудавшегося поджога — участие патрулей на обычно пустой площади. Аналогичные меры были приняты в отношении военкомата на улице Дегтярева в Тракторозаводском районе.

Напомним, что 2 августа правоохранительные органы пресекли попытку поджога пункта призыва в Красноармейском районе, которую предприняла 82-летняя пенсионерка. При задержании у женщины была обнаружена бутылка с зажигательной смесью и два телефона.

Буквально на следующий день аналогичный инцидент произошел в Тракторозаводском районе на улице Дегтярева. 31-летняя чиновница планировала поджечь военкомат коктейлями Молотова, но её задержала охрана.

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