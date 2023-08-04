Депутат Татьяна Буцкая прокомментировала инициативу Ирины Волынец

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила инициативу об изменении выплат материнского капитала. Согласно предложению, семьи, родившие двойню, тройню, четверняшек и пятерняшек, будут получать 1 млн рублей.

Фото: pixabay. com

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считает материнский капитал эффективной мерой для поднятия демографии. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

С 2007 года эта мера способствовала рождению около 2,5 млн детей.

Основной вопрос, который остается открытым в этой инициативе, — это бюджет.

"Это один из самых главных вопросов. Предлагая любую меру поддержки, мы должны понимать, откуда возьмем деньги? Реализация этой идеи вызывает определенные сложности", — прокомментировала Буцкая.

Кроме того, депутат считает важным обеспечить поддержку рождения третьего ребенка.

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