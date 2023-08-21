«Организм перегревается»: терапевт назвал три правила, которые помогут пережить жару

1:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В наступающие выходные жители столичного региона столкнутся с аномальной жарой, которая продержится до плюс 34 градусов. Однако далеко не все могут легко переносить такие высокие температуры. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, поделился с "Вечерней Москвой" советами о том, как справиться с жарой.

Фото: Fotodom. ru

Собеседник изначально подчеркнул, что общее состояние человека действительно находится под угрозой в такой жаркой погоде.

"Организм человека функционирует таким образом, что он излучает часть своей теплоты в окружающую среду. При повышении температуры воздуха происходит перегрев", — пояснил врач.

Терапевт выделил три простых правила, которые помогут чувствовать себя лучше в период аномальной жары.

Ограничьте физическую активность и отложите тренировки

В такую жару важно помнить, что движение мышц создает дополнительное тепло. Например, пробежка на улице днем может вызвать перегрев, — предупредил он. — Чтобы этого избежать, рекомендуется отдыхать в тени и перенести интенсивные физические нагрузки на более прохладное время суток.

Избегайте длительного нахождения на прямом солнце

Воздействие солнечных лучей, как подчеркнул врач, может нагревать кожу и вызывать потерю влаги. Это может привести к обезвоживанию и даже вызвать тепловой удар. Для избежания этого риска, рекомендуется выбирать время для выхода на улицу ближе к вечеру.

Пейте комнатную температурную воду

Важно всегда иметь при себе воду комнатной температуры в жаркую погоду. Рекомендуется употреблять ее постепенно и небольшими порциями, чтобы не создавать лишней нагрузки на сердце, — советует Кондрахин.

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