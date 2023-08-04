Владимир Джабаров: Россия может приостановить импорт молдавской продукции

2:15 Your browser does not support the audio element. Общество

В ответ на недружественные действия Кишинёва Россия может принять решение об отказе в импорте продуктов из Молдавии. Об этом заявил Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, в интервью "Парламентской газете" 3 августа.

Фото: Fotodom.ru/ REX

Сенатор также отметил, что могут быть введены ограничения на въезд в Российскую Федерацию для молдавских граждан.

"Возможно, придется приостановить поставки товаров из Молдавии в Россию, особенно касается это сельхозпродукции, которая не востребована на Западе, в частности, в Европе, так как там нет спроса на итальянские и французские продукты. Кроме того, я считаю необходимым ограничить въезд молдаван, которые едут в Россию для заработка," — отметил Джабаров.

26 июля правительство Молдавии объявило о сокращении числа аккредитованных дипломатических сотрудников в посольстве России в Кишинёве до 10 дипломатов и 15 технических работников. Это приведёт к выезду 45 российских дипломатических работников из страны.

Кишинёв безосновательно обвиняет дипломатическую миссию в шпионаже и организации деструктивной деятельности. Также слышны призывы закрыть Российский центр науки и культуры в молдавской столице, который они называют "центром вражеской пропаганды".

МИД России предупредил, что Москва не оставит без ответа следующий недружественный шаг со стороны молдавских властей.

Как сообщало издание EADaily, с начала российской спецоперации на Украине у здания посольства РФ в Кишинёве происходят регулярные акции, в ходе которых "демонстрируются оскорбительные лозунги и совершаются недопустимые действия".

Так, в октябре 2022 года мужчина, который впоследствии был оштрафован за вандализм, нанёс на ограждение посольства России оскорбительные надписи, выполненные в цветах украинского флага, бросал петарды в здание, после чего пытался перелезть через забор и проникнуть на территорию посольства.

Накануне посольство подверглось ещё одному нападению: ворота были повреждены в результате наезда автомобиля.

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