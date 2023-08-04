В Финляндии из-за угрозы птичьего гриппа зверофермы проведут эвтаназию норок и лисиц

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

На финских зверофермах будет проведено уничтожение пушных зверей для предотвращения распространения эпидемии птичьего гриппа.

Фото: cityfan.ru

Согласно информации издания "Московский комсомолец в Карелии", которое ссылается на Yle, десятки финских звероферм стали жертвами опасного заболевания.

К концу июля штамм гриппа H5N1 был обнаружен на 20 зверофермах Финляндии.

Ранее, в 2020 году, жестокую эвтаназию миллионов норок провела Дания из-за страха перед коронавирусом. Кстати, потом это признали ошибкой.

А как уже писала "Pravda.ru", власти Карелии не рекомендовали кормить птиц в Петрозаводске также из-за птичьего гриппа.

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