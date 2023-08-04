На финских зверофермах будет проведено уничтожение пушных зверей для предотвращения распространения эпидемии птичьего гриппа.
Согласно информации издания "Московский комсомолец в Карелии", которое ссылается на Yle, десятки финских звероферм стали жертвами опасного заболевания.
К концу июля штамм гриппа H5N1 был обнаружен на 20 зверофермах Финляндии.
Ранее, в 2020 году, жестокую эвтаназию миллионов норок провела Дания из-за страха перед коронавирусом. Кстати, потом это признали ошибкой.
А как уже писала "Pravda.ru", власти Карелии не рекомендовали кормить птиц в Петрозаводске также из-за птичьего гриппа.
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